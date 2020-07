“Possibile vedere i tifosi negli stadi prima di agosto? Stiamo lavorando perché i tifosi possano tornare a vivere l’evento calcistico. Lavoriamo su percentuali, pensiamo oggi ad un 25%. Il problema è la gestione dei flussi. Saremo pronti a governare questo processo nel momento in cui lo stesso Cts ci darà la possibilità di far accedere i tifosi negli stadi”. È quanto afferma Gabriele Gravina, presidente della Figc, in un’intervista a “L’Avvenire”. Il numero uno di via Allegri si dice “soddisfatto perché il calcio di vertice è ripartito, ma anche preoccupato, come deve esserlo ciascun uomo che ha responsabilità nella programmazione del futuro legato al calcio.

L’articolo Gravina “Tifosi allo stadio? Lavoriamo pensando a un 25%” proviene da Notiziedi.

