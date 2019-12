Graziani: “Ancelotti all’Everton in cerca di riscatto. E’ rimasto scottato dall’esonero”

L’ex calciatore Ciccio Graziani ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a TMW Radio.

Ancelotti è rimasto scottato dell’esonero, andare all’Everton per lui è un toccasana. Ha sofferto la situazione, è voluto tornare in Inghilterra perché lì si è trovato bene. Aveva voglia di rimettersi in un mondo che gli piace tanto, lo appassiona e la sfida con l’Everton l’affascina. E’ in cerca di riscatto e rivincita. Gli piace il progetto e magari vuol far crescere questo club.