Ciccio Graziani, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la vittoria del Napoli contro la Lazio in Coppa Italia.

Graziani: “Una rondine non fa primavera”

“L’apporto del pubblico, durante le partite, è importante, tutto diventa più semplice, più facile. Il risultato ottenuto dal Napoli, contro la Lazio, è importante. La squadra non si è disunita, ha retto bene il campo durante tutta la partita, contro la squadra più in forma del momento. C’è stata anche un pizzico di fortuna. Una rondine non fa primavera, quindi bisogna aspettare per verificare se c’è stata la scintilla”.

The post Graziani: “Importante la vittoria del Napoli, con l’apporto del pubblico azzurro tutto diventa più facile” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento