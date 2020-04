Graziani: “Milik non è tra i giocatori indispensabili, sarà semplice trovare un sostituto”

Francesco “Ciccio” Graziani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal“, per parlare del Napoli ed in particolare di Arek Milik, giocatore che sembra prossimo alla cessione.

LE PAROLE DI CICCIO GRAZIANI

“Milik fa parte della lista dei giocatori non indispensabili del Napoli, anche se non me ne priverei. Lui si alterna spesso con Mertens, anche se il belga ha giocato e convinto molto di più. Non è un giocatore per il quale una società arriva a svenarsi, un’alternativa non si fa difficoltà a trovarla”.

