Graziani: “Napoli-Atalanta da gustare. Vi svelo la mia griglia scudetto”

Domani pomeriggio il Napoli scenderà in campo per la sfida contro l’Atalanta. Una sfida che Francesco Graziani, ex calciatore ed allenatore, ha tutta la voglia di gustarsi. Una sfida commentata tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Inoltre, questi ha commentato la corsa allo Scudetto ed al colpo di mercato Osimhen.

Napoli-Atalanta, le parole di Graziani

“Sono due squadre che giocano il miglior calcio da inizio stagione ed è il primo esame di laurea per entrambe. Una partita che sulla carta dovrebbe regalare spettacolo ed emozioni e speriamo sia così. Gattuso ha alternative interessanti in avanti. Immagino una formazione attenta a tutte le mosse, gli azzurri hanno le possibilità di vincere. Se ci fosse stato il pubblico, avrei dato più chance al Napoli. L’Atalanta potrebbe schierare Malinovskiy al fianco di Gomez.

Osimhen? Sembra una gazzella ma non è ancora entrato nei meccanismi veri e propri. Adesso dobbiamo solo vedere se la butta in porta, per un attaccante è importante e così non ci si innervosisce. Scudetto? Juventus, Inter davanti a Napoli e Atalanta, poi Lazio, Roma e Milan”.

