Graziano Rossi “Vale e Lorenzo in Petronas? Sarebbe una figata”

Valentino Rossi con la gara di Jerez del 19 luglio sarà al via della sua 35a stagione nel Motomondiale. Alla bella età di 41 anni, il “Dottore” è alla sua ultima in sella alla Yamaha del team ufficiale. Se vorrà continuare a correre anche nel 2021 dovrà “accontentarsi” della M1 del team Petronas. Neanche papà Graziano conosce le scelte del figlio ma vede come un’opportunità il passaggio a un team privato. Ma di certo sul proseguimento della sua carriera in MotoGP non c’è ancora nulla. “Non lo sa… Vorrebbe continuare a lungo, fino a quando sarà competitivo, per fare belle cose a livello sportivo.

