Green Arrow Capital annuncia secondo closing fondo “RE Infrastructure for Mobility Fund”

Target di investimenti complessivo da 250 mln di euro da centrare nei prossimi tre anni

Green Arrow Capital, insieme alla sua controllata Telios Investments, ha annunciato il secondo closing del fondo “RE Infrastructure for Mobility Fund”, con l’investimento di ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari).

L’obiettivo di investimento complessivo è di 250 milioni di euro, che saranno raggiunti nei prossimi tre anni. Ad oggi, il fondo ha raccolto circa l’80% del capitale e sono stati perfezionati investimenti in Italia e nei Paesi Bassi.

Il fondo investe in infrastrutture per la mobilità urbana sostenibile, beni con un forte potenziale di valorizzazione, tra cui una nuova generazione di parcheggi di qualità in posizioni strategiche in Italia e in Europa, infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici nei centri urbani, hub di mobilità intermodale, miglioramento di accessibilità ai centri urbani e ottimizzazione degli spostamenti dell’ultimo miglio in chiave green.

“Questo closing è una conferma aggiuntiva della capacità del Gruppo di generare rendimenti stabili attraverso investimenti in asset con un forte potenziale di valorizzazione e soluzioni green. Tali investimenti contribuiscono concretamente alla conservazione del nostro pianeta, assicurando un futuro alle generazioni future e offrendo ritorni significativi” – ha dichiarato Eugenio de Blasio, CEO e Founder di Green Arrow Capital.

Giovanni Lombardi Stronati

