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Green Arrow punta a investire con Lazzari 1 mld nei data center
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Green Arrow punta a investire con Lazzari 1 mld nei data center

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Milano, 26 mag. (askanews) – Green Arrow Capital entra nel settore dei data center attraverso una joint venture strategica con il Gruppo Lazzari, operatore industriale italiano attivo nelle rinnovabili. L’iniziativa prevede una pipeline di investimenti superiore a 1 miliardo di euro per sviluppare in Italia una rete di data center di nuova generazione.

La collaborazione si realizzerà attraverso Core Stack, società del Gruppo Lazzari dedicata alle infrastrutture digitali, e consolida il rapporto tra i due partner, già avviato nel biometano e nelle rinnovabili. Green Arrow Capital è il principale gruppo indipendente italiano negli investimenti alternativi, con 8 miliardi di euro di masse gestite.

Il progetto punta a creare asset strategici per il Paese a supporto della sovranità e della sicurezza del dato nazionale. Una parte rilevante della pipeline dovrebbe raggiungere lo stato di “ready to build” nel corso del 2026, grazie a iter autorizzativi già in fase avanzata.

Il tratto distintivo dell’iniziativa è l’integrazione tra capacità digitale e produzione elettrica rinnovabile. Ogni data center sarà affiancato da impianti di generazione rinnovabile realizzati in sito e configurati in autoconsumo a servizio dell’infrastruttura digitale. Un modello pensato per rispondere alla crescente domanda energetica legata all’espansione del cloud, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione di imprese e pubblica amministrazione.

“La partnership rappresenta un passaggio strategico per il nostro secondo fondo dedicato alle infrastrutture energetiche e digitali, GAIF II attualmente in fase di lancio”, ha dichiarato Daniele Camponeschi, founder e cio di Green Arrow Capital. Investire nei data center, ha aggiunto, significa presidiare “l’infrastruttura critica su cui transiteranno i dati di imprese e istituzioni”, rafforzando sovranità del dato, sicurezza nazionale e competitività del Paese.

Per Anna Lazzari, ceo del Gruppo Lazzari, “non è possibile parlare di sviluppo dei data center senza affrontare il tema energetico”. Disponibilità, costo e sostenibilità dell’energia, ha sottolineato, saranno i principali fattori competitivi delle infrastrutture digitali del futuro.

Con Core Stack, il Gruppo Lazzari punta a promuovere una rete di data center italiani progettati per essere sostenibili, resilienti e integrati con la produzione rinnovabile. Il modello, secondo i partner, vuole unire transizione digitale ed energetica in infrastrutture di prossimità a supporto della competitività del sistema Paese.

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