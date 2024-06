Green Cup e talk: la sostenibilità in azienda con Up2You

Le parole del CEO Zuanetti e del vincitore Rosiello

Milano, 7 giu. (askanews) – Portare la sostenibilità al centro. Con questo obiettivo, Up2You, realtà greentech nel campo della creazione di percorsi che trasformano la sostenibilità in un vantaggio competitivo per le aziende, ha organizzato il talk ‘Come la sostenibilità sta trasformando aziende, settori e professioni’. Ce ne ha parlato il CEO e Co-fondatore di Up2You, Andrea Zuanetti: “Il mondo è in continuo cambiamento e ci chiede di continuare ad adattarci a questi mutamenti. La sostenibilità è il faro che ci indica la direzione da seguire per ridisegnare il nostro business, ma anche la nostra quotidianità. Coinvolgere i dipendenti nel proprio modello di business e nella definizione dei termini più importanti della sostenibilità è assolutamente una priorità”.Il talk è stato anche l’occasione per la premiazione del vincitore della Green Cup 2024, una sfida durata cinque settimane a tema sostenibilità ideata per motivare i sedici team aziendali coinvolti. Ai nostri microfoni Fernando Rosiello, social media manager di BIOVIIIx, azienda vincitrice del premio: “Abbiamo deciso di partecipare alla Green Cup perché da tempo l’azienda è sensibile al tema della sostenibilità ambientale. In partnership con enti importanti abbiamo avviato anche delle campagne di sensibilizzazione sull’argomento”. La competizione organizzata da Up2You ha portato al risparmio di oltre 44 tonnellate di CO2 e ha messo ancora una volta la sostenibilità al centro delle policy aziendali.