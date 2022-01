Green pass base per attraversare lo Stretto di Messina, Stato non impugnerà ordinanza Sicilia e Calabria

ROMA – “Lo stato è orientato a non impugnare l’ordinanza” dei presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria che permette l’uso dei traghetti che collegano le due sponde dello Stretto di Messina anche senza Super Green pass. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, lo dice in audizione alla commissione Trasporti della Camera “dopo una consultazione con i colleghi e la presidenza del Consiglio”. Attualmente è in corso “un dialogo con le autorità regionali per far sì che vengano assicurate al massimo le misure di sicurezza sanitaria, nonostante i diversi regimi”, aggiunge Giovannini, ma, ribadisce, “lo stato non conta di opporsi all’ordinanza dei due presidenti di regione”.

