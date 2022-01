Green pass irregolari, arrestato un infermiere ad Ancona

ANCONA – Operazione della Polizia di Stato in numerose province italiane contro l’indebito rilascio del green pass: un infermiere addetto alle vaccinazioni in un Centro vaccinale di Ancona è stato arrestato. È in corso dall’alba un’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona e condotta dalla Squadra mobile della Questura dorica, che ha portato all’emissione di 50 misure cautelari per i reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato, commessi in concorso da altrettanti indagati, grazie ai quali venivano rilasciati irregolarmente certificati verdi.

Al professionista impiegato nel capoluogo dorico è stata applicata la custodia cautelare in carcere mentre per altri quattro soggetti, ritenuti intermediari, sono scattati gli arresti domiciliari. Sono invece 45 le persone per cui è stato previsto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

