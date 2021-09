ROMA – Fonti del partito fanno sapere che la Lega è “soddifatta” perché, “dopo un confronto costruttivo, è riuscita a ottenere dal governo alcuni impegni importanti, confermati in sede di accoglimento di ordini del giorno e che saranno inseriti nei prossimi provvedimenti”. Insomma, fanno sapere, “mentre PD e 5Stelle approvavano la coltivazione e il consumo di droga in casa, la Lega lavorava con Draghi per risolvere problemi ben più reali e concreti”.

Si tratta, ricordano le fonti, “tra le altre cose, di milioni di euro per tamponi a prezzo simbolico per i minorenni e le famiglie in difficoltà, estensione della validità a 72 ore del tampone molecolare, il riconoscimento del tampone salivare rapido, il risarcimento per eventuali danni da vaccino, l’esclusione di obblighi estesi e generalizzati, ad esempio per l’utilizzo dei mezzi pubblici”.

Sempre secondo le stesse fonti, un altro passaggio “importante” riguarda rinvio, rateizzazione e rottamazione delle cartelle esattoriali.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Green pass, la Lega esulta: “No estensioni generalizzate, Governo ha accolto nostre proposte” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento