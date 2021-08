Green pass obbligatorio anche per accedere alle sedi della Camera dei deputati

ROMA – Il Collegio dei deputati Questori nella riunione odierna ha adottato una specifica deliberazione stabilendo che, a decorrere dal prossimo 6 agosto 2021, l’esibizione delle certificazioni Covid-19 previste dal decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, sarà introdotta presso le sedi della Camera dei deputati. Nello specifico, l’obbligo della certificazione verde Covid-19 sarà previsto per le seguenti attività: per l’accesso alle strutture della ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo, per la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della Camera; per l’accesso alle sedi della Biblioteca “Nilde Iotti” e dell’Archivio Storico della Camera dei deputati; per i candidati convocati presso le sedi della Camera per l’effettuazione di prove di concorso.

La deliberazione del Collegio dei deputati Questori si pone in linea con il costante indirizzo adottato dal momento dell’insorgere dell’emergenza pandemica in base al quale le misure di prevenzione e protezione sanitaria nelle sedi della Camera sono state adottate in coerenza con le indicazioni formulate dalle autorità sanitarie nazionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia nell’ordinamento generale.

LA CERTIFICAZIONE PERÒ NON SERVIRÀ AI DEPUTATI PER ENTRARE IN AULA

A quanto apprende l’Agenzia Dire, il green pass deciso alla Camera non sarà richiesto ai deputati per partecipare ai lavori d’aula. Più in generale il green pass non servirà per l’accesso al palazzo in quanto tale, ma solo per la partecipazione ad alcune attività.

