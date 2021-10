ROMA – “È stato un incontro cordiale, in cui Puzzer, in qualità di portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha avanzato 3 richieste specifiche. Come rappresentante del Governo ho preso l’impegno di riferire dell’incontro in Consiglio dei Ministri. Abbiamo tutti convenuto sull’importanza del mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza”. Lo dichiara Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, che ha incontrato il Coordinamento no Green pass di Tireste.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Green pass, Patuanelli incontra Puzzer: “Riferirò in Cdm, no alla violenza” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento