lunedì, 24 Novembre , 25

Cobolli, Berrettini e la conferenza show dopo il trionfo in Coppa Davis

(Adnkronos) - Prima il trionfo, poi la conferenza...

Sciopero 28 novembre, l’Italia si ferma: dai treni ad aerei e scuola, orari e fasce di garanzia

(Adnkronos) - Sciopero generale venerdì 28 novembre 2025....

Il dramma della nipote di Jfk: condannata da una leucemia terminale

(Adnkronos) - La 'maledizione dei Kennedy' continua. Tatiana...

Sostenibilità, Simon (Deloitte): “Fare la differenza con impatti positivi e duraturi per la società”

(Adnkronos) - “Per noi, come Deloitte, è fondamentale...
greenpeace:-in-30-anni-distrutti-420-milioni-di-ettari-di-foreste
Greenpeace: in 30 anni distrutti 420 milioni di ettari di foreste

Greenpeace: in 30 anni distrutti 420 milioni di ettari di foreste

AttualitàGreenpeace: in 30 anni distrutti 420 milioni di ettari di foreste
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 nov. (askanews) – Almeno 12 milioni di tonnellate di plastica e microplastica finiscono ogni anno nei nostri mari (meno dell’1% dei mari italiani è protetto). In 30 anni sono stati distrutti 420 milioni di ettari di foreste, mentre ogni due secondi vengono deforestate aree pari ad un campo da calcio. Eppure, le foreste, ricorda Greenpeace a pochi giorni dalla chiusura della Cop30, custodiscono l’80% della biodiversità terrestre, sono la casa di Popoli Indigeni e assorbono grandi quantità di anidride carbonica, essenziali per regolare il clima.

Greenpeace Italia invita a riaccendere una luce di speranza contro il buio che incombe a causa dei cambiamenti climatici, delle guerre e delle ingiustizie. Un Natale green per aiutare il pianeta con il catalogo natalizio 2025: dalla casetta per gli uccelli ai vasetti per coltivare i fiori amici delle api fino alle t-shirt e la lunch box plastic-free.

Fare del bene fa bene, lo dice la scienza. Un singolo atto di gentilezza riduce ansia e stress e rafforza il senso di comunità. Un gesto ancora più prezioso in un momento in cui la natura lancia segnali di allarme e ha bisogno di maggiori tutele: scegliere un regalo solidale in grado di proteggerlo, si traduce in uno strumento di cambiamento sociale.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.