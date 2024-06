greenvision,-alla-convention-2024-tavola-rotonda-con-gli-oculisti

Prima sfilata della nuova collezione Hinnominate di Cecilia e Belen Rodriguez

Roma, 17 giu. (askanews) – Molti gli appuntamenti in calendario per la Convention Annuale 2024 di GreenVision, gruppo italiano indipendente che riunisce 600 ottici sul territorio nazionale, che si tiene da oggi fino a sabato 22 giugno a Castellaneta Marina (TA). L’evento più atteso è la tavola rotonda “La visione del futuro tra oftalmologia, ottica e optometria”, che vedrà un confronto tra gli ottici GreenVision e le principali associazioni di medici oculisti in italia, Siso e Aimo.

L’incontro con il mondo dei medici oculisti non sarà tuttavia l’unica novità dell’evento GreenVision. Per la prima volta sarà proposta una sfilata di occhiali, grazie alla collaborazione con Marcolin, ed alla presenza di una ospite d’eccezione: Belen Rodríguez, con la quale GreenVision ha siglato una partnership per la vendita della sua nuova linea eyewear Hinnominate.

Sarà inoltre presentata una nuova collezione di montature sportive Lotto Eyewear, sempre in esclusiva per i centri ottici GreenVision, con alcuni modelli dedicati al padel e al tennis, dotati di lenti Zeiss appositamente studiate per tali discipline. Lotto Eyewear, sempre in esclusiva per GreenVision, presenterà anche una linea di occhiali pensati per il ciclismo, già scelti dalla Nazionale italiana. Naturalmente i protagonisti della serata saranno gli housebrand: iGrenn, Philosopheyes e Mock Turtle (verranno presentate novità per tutti e 3 i brand).

Gli ottici presenti alla convention parteciperanno per tutta la settimana a corsi e seminari tecnici e di marketing, pensati e realizzati in collaborazioni le tre aziende partner: CooperVision, Marcolin e Zeiss.

Ci sarà anche l’occasione di confrontarsi con le istituzioni, in particolare con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sarà l’occasione per affrontare importanti tematiche come il Pnrr, la difesa del made in Italy appunto e la valorizzazione del profilo professionale della classe ottico optometrica italiana.

Anche nel 2024 la convention GreenVision sarà curata dal Gruppo Gattinoni, confermando la partnership storica di Franco Gattinoni con GreenVision. A presentare la serata clou della convention Marco Moscatelli, presentatore e inviato della trasmissione Le Iene.