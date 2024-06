greenvision:-confronto-tra-ottici,-oculisti-e-istituzioni-a-convention-2024

Si è concluso l’evento annuale, dibattito su riforma professione ottica

Roma, 24 giu. (askanews) – Si è tenuta sabato 22 giugno la tavola rotonda “La visione del futuro tra oftalmologia, ottica e optometria”, momento più atteso della annuale Convention del gruppo GreenVision, che ha visto confrontarsi Teresio Avitabile, direttore della Clinica oculistica all’Università di Catania e presidente Siso, Francesco Bandello, direttore della Clinica oculistica Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano e consigliere Siso, Romolo Protti, direttore della Struttura Complessa Oculistica all’Ospedale di Domodossola e Verbania e vicepresidente Aimo, Roberto Scoleri, direttore generale di GreenVision, Maurizio Vanni, ottico optometrista e membro del CDA GreenVision, l’ottico optometrista Remo Palma, Danilo Mazzacane, segretario generale del Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi e per l’industria il country manager di Marcoli Marco Dell’Omo.

La tavola rotonda è stata un momento di confronto anche sulla possibile riforma della professione ottica (oggi regolata da una legge del 1928), tema affrontato anche in occasione della riunione plenaria di venerdì 21 giugno che ha visto la partecipazione dei principali Ministeri competenti.

La convention GreenVision 2024 ha visto la partecipazione di più di 900 persone tra soci GreenVision (il più grande gruppo di ottici indipendenti in Italia, con oltre 600 centri ottici), rappresentanti delle istituzioni, del mondo medico, associativo e oculistico, e grandi player del settore. Erano infatti presenti in qualità di main sponsor Thema Optical, ZEISS, Marcolin, CooperVision, BlueData. Hanno inoltre partecipato Lotto Eyewear, Medlac, Ovvo Optics, Dilem e Hinnominate.

“Il confronto con le istituzioni ed i rappresentanti della medicina oculistica in Italia è stato il risultato più straordinario della nostra convention 2024 – ha spiegato Giovanni De Napoli del CDA GreenVision- vogliamo farci promotori, insieme a chi vorrà associarsi a noi, di una necessaria riforma del nostro settore. Sappiamo di poter contare sull’appoggio di molti rappresentanti delle nostre Istituzioni, che hanno voluto partecipare a questo appuntamento”.

Come ogni anno la Convention GreenVision, tenutasi dal 16 al 23 giugno al Valentino Resort di Castellaneta Marina (TA) del Gruppo Bluserena, è stata anche un momento di grande spettacolo. Tra i nomi che vi hanno preso parte la cantante Noemi, Belen Cecilia e Jeremias Rodriguez (che hanno lanciato la loro linea di occhialeria in esclusiva per GreenVision), Bianca Aztei, Emanuela Aureli, Umberto Smaila, Biagio Izzo, Marco Moscatelli. Per la prima volta GreenVision ha dato vita anche una una sfilata di occhiali (realizzata da Fabbrica degli Eventi, coordinata da Chiara Nadenich).