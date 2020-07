Gregorio Rega torna a All together now e vince la Super Sfida con Domenico Prezioso | Video Mediaset

Gregorio Rega vince ancora. Il vincitore della prima edizione di All together now è tornato in tv aprendo “La Super Sfida“, lo speciale del 14 luglio 2020 su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e registrato in anticipo rispetto alla messa in onda, e ha vinto la prima sfida diretta contro Domenico Prezioso.

Ad assegnare la nuova vittoria in studio sono stati i giudici del Muro, capitanati da J-Ax, ai quali è decisamente piaciuta la sua versione di “Yes I Know my way” di Pino Daniele. Ecco i video da Mediaset Play con la nuova l’esibizione tv e il verdetto finale di stasera.

Qui ecco anche le immagini iniziali con la clip di presentazione dei due concorrenti di All together now, con Rega che ha partecipato e ha vinto la prima edizione del 2019 e Prezioso che si è fatto notare tra i talenti della seconda in onda nel 2020.

