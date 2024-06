greta-e-sergio-si-sono-lasciati-(malamente).-ma-poi-eccoli-di-nuovo-insieme

BOLOGNA – Si sono lasciati male, alquanto male. Con lui che in un post pubblico l’ha accusata di averlo tradito (salvo poi ritrattare) e ha parlato di “mancanza di rispetto”. Greta e Sergio, la coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, sono arrivati al capolinea. Ex di Mirko lei, ex surfista lui. L’amore tra loro aveva stentato molto a decollare, con lui che l’aveva puntata quasi subito e lei che, nel corso del programma, l’aveva fatto attendere a lungo prima di lasciarsi andare. Una volta usciti, poi, la storia sembrava essere decollata a gonfie vele. Fino all’epilogo di qualche giorno fa, arrivato a tre mesi scarsi dalla fine del Grande Fratello. Con tanto di accusa pubblica da parte di lui, che senza tanti giri di parole ha fatto intendere che lei lo aveva tradito.

Lei, in risposta, lo ha bacchettato, invitando (rigorosamente sui social) a pesare le parole quando si è “un personaggio pubblico” (ah) e lui che poi, in reazione, è tornato sui suoi passi e chiesto a tutti di non “esprimere giudizi cattivi” non sapendo le cose e specificato che non si trattava di tradimento fisico. Sarà. Prima aveva detto altro. ieri poi, è di nuovo tornato sui fatti, ha fatto autocritica per “tempi e modi” con cui ha comunicato la fine della storia d’amore ai suoi fan e ribadito il concetto: “Non accetto che esprimiate giudizi dando a Greta della poco di buono perchè non è assolutamente così”. Vabbe’, se la vedranno loro. Comunque la notizia di oggi è un’altra. E cioè che in realtà Greta e Sergio, appena pochi giorni dopo questo pasticcio di post e messaggi, sono stati visti insieme in un bar di Ponte MIlvio, a mangiare o a fare un aperitivo. E sembravano chiacchierare in modo sereno.

A postare oggi (ricevuta ieri pomeriggio da una fan come segnalazione) è l’esperta di gossip Deianira Marzano. L’utente che gliela segnala scrive: “Appena visto Sergio e Greta seduti a ponte Milvio a mangiare. E ridono. appena ho preso il tel mi guardavano e mi sono vergognata a fare la foto”. Un incontro di chiarimento dopo l’intreccio di parole o forse una storia che non è ancora finita?

