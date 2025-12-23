martedì, 23 Dicembre , 25
greta-thunberg-arrestata-a-londra-durante-manifestazione-pro-pal
Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal

Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal

DALL'ITALIA E DAL MONDOGreta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’attivista svedese che si batte contro i cambiamenti climatici, Greta Thunberg, è stata arrestata a Londra durante una manifestazione a sostegno del gruppo Palestine Action, messo al bando dal governo britannico. Lo hanno annunciato le organizzazioni Defend Our Juries e Prisoners for Palestine. 

“Greta Thunberg teneva in mano un cartello con la scritta ‘Sostengo i detenuti di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio’ “, ha dichiarato un portavoce di Defend Our Juries, aggiungendo che l’attivista è stata “arrestata ai sensi della legislazione antiterrorismo del Regno Unito”. 

All’inizio di luglio Palestine Action è stata aggiunta all’elenco delle organizzazioni “terroristiche” del Regno Unito a seguito di atti vandalici perpetrati dai suoi attivisti, alcuni dei quali sono attualmente detenuti e hanno iniziato uno sciopero della fame. Il sostegno all’organizzazione è punibile con una pena detentiva fino a sei mesi. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.