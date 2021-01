(AGI) – Roma, 3 gen. – Greta Thunberg compie 18 anni e in un’intervista esclusiva al Sunday Times dice di aver smesso di comprare vestiti nuovi e di non serbare rancore nei confronti delle persone che volano in aereo.

L’attivista svedese ha offerto una visione rilassata quando le è stato chiesto di parlare delle celebrità che, nonostante la loro consapevolezza ambientale, contribuiscono alle emissioni di anidride carbonica con l’uso di aerei passeggeri. “Non mi interessa”, ha detto Thunberg, che di solito viaggia oltreoceano in barca, alla rivista Sunday Times.

“Non dico a nessun altro cosa fare”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Greta Thunberg compie 18 anni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento