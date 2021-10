Greta Thunberg retwitta il record di pioggia in Liguria

GENOVA – L’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria non ha lasciato indifferente neppure Greta Thunberg. La giovane ambientalista, infatti, ha rilanciato un tweet del profilo “Extreme temperatures around the world”, in cui viene sottolineato il record di pioggia caduta l’altro ieri a Rossiglione: “An astonishing amount”, ovvero una “quantità sorprendente” di 760,6 millimetri in 12 ore, dalle 5.40 alle 17.40 del 4 ottobre, che segnano il nuovo record europeo.

