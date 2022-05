Grillo: “Serve indipendenza energetica, stiamo entrando in guerra senza saperlo”

ROMA – “Stiamo entrando in guerra senza saperlo, è necessario essere indipendenti. Dove vogliamo andare, verso il carbone e il gas o verso l’indipendenza energetica? Bisogna togliere tutti questi sceriffi nei comuni e nelle regioni che bloccano i milioni di watt delle rinnovabili”. Lo ha detto il garante del M5s, Beppe Grillo in un intervento video al convegno ‘Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) Un’energia in movimento’ al Senato.

“Ai giornalisti- aggiunge l’ex comico- interessa se Grillo ha preso i soldi, se il Movimento è in crisi, non interessa l’energia”.

