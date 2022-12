Grinch 2.0, NFT di Kris Ruhs per un Natale di crypto arte

L’artista americano e la serie dei suoi Heroes

Milano, 14 dic. (askanews) – La collezione di crypto arte “Heroes” di Kris Ruhs, artista statunitense e co-fondatore della Fondazione Sozzani, torna su Metaverso con un’edizione speciale, dedicata ai collezionisti che per Natale desiderano mettere sotto l’albero un Grinch 2.0. Cinque Heroes appartenenti alla serie “Rare”, acquistabili direttamente su Foundation, la cui trasposizione in NFT (Non Fungible Token) è stata possibile grazie alla collaborazione con Tailor Ventures, società di Venture Capital Tech, che ha ideato la piattaforma Xbinary, curatrice del progetto NFT “Heroes” e ponte tra realtà trasversali.

E’ stata scelta la piattaforma Foundation perché rappresenta un mercato unico, dedicato esclusivamente agli artisti e assolutamente coerente con la serie “Heroes”, della quale in questo caso verrà messa all’Asta la serie “Rare”. Gli occhi dei collezionisti saranno puntati sulle stilose creature disegnate dall’artista newyorkese, che promettono di conquistare anche gli esperti d’arte più esigenti con animazioni ed effetti sonori di sicuro impatto.

Nelle sue creazioni trasformate in NFT “Heroes” Kris Ruhs attinge alla potenza creativa della sua immaginazione per re-intepretare l’idea di assoluta perfezione degli eroi della mitologia greca. I suoi Heroes sono personaggi antropomorfi a metà fra la dimensione animale e quella umana, che vivono un momento di transizione nel quale il loro potenziale è ancora in divenire. Una metafora iconica di forte valenza simbolica, che racconta il percorso evolutivo di ogni persona, dal superamento di limiti e fragilità verso la migliore versione di se stessa. E proprio in questa tensione dell’Essere, sospeso fra due dimensioni, sta la vera eroicità di queste creature, che con dignità reclamano il loro diritto a essere “Eroi” – racchiuso nel grido “I can be hero!”.

La collezione Xbinary “Heroes” NFT, è stata lanciata ad aprile 2022 con un primo grande evento all’interno della Fondazione Sozzani durante il quale gli Heroes hanno fatto sentire per la prima volta la loro voce al pubblico. Nel corso di ogni mostra successiva le opere originali saranno trasformate in “singoli”, “duetti” e “quartetti” e verranno visualizzate con un’esperienza coinvolgente ed immersiva.

