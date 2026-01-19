Groenlandia, Dombrovskis: pronti a reagire se non c’è un accordo con Usa

Roma, 19 gen. (askanews) – Sulla partita dei nuovi dazi minacciati dagli Usa sulla vicenda della Groenlandia “sappiamo che ci sono diverse opzioni” e alla Commissione europea “siamo pronti a reagire se non siamo in grado di trovare accordi costruttivi” con gli Usa. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo.

“Tutti gli strumenti sono sul tavolo – ha rimarcato – quindi non stiamo escludendo alcuna possibilità. Vedremo, cercheremo un impegno costruttivo, ma siamo pronti a reagire”.

“È chiaro che questa minaccia di dazi rispetto alla Groenlandia non è accettabile e ora ci sono intense consultazioni in corso, rispetto alla risposta Usa, tra cui il Consiglio Ue straordinario di giovedì, per discutere questa vicenda. È chiaro – ha detto – che dobbiamo chiarire la nostra strada e il nostro impegno con gli Usa e trovare una soluzione costruttiva, ma stiamo anche considerando altre possibili risposte rispetto agli strumenti che abbiamo a disposizione che, con tutti questi sviluppi che si stanno muovendo, potrebbero diventare giustificati”.