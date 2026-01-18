Groenlandia, Macron chiederà lo strumento anticoercitivo Ue in caso di dazi Usa

Roma, 18 gen. (askanews) – Il presidente francese, Emmanuel Macron, sta lavorando per coordinare la risposta europea e chiederà l’attivazione dello strumento anticoercitivo dell’Ue in caso di nuovi dazi statunitensi.
Macron – secondo quanto trapela dal suo entourage – rimarrà in contatto con i suoi omologhi europei per tutta la giornata e chiederà, a nome della Francia, che l’Unione Europea attivi il suo “strumento anti-coercizione” se gli Stati Uniti imporranno dazi doganali nella controversia sulla Groenlandia.