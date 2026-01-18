domenica, 18 Gennaio , 26

Referendum, Fedez: “Io testimonial del Sì? Porcheria totalmente infondata”

(Adnkronos) - "Una porcheria totalmente infondata". Fedez definisce...

Bologna-Fiorentina 1-2, vittoria viola con dedica a Commisso

(Adnkronos) - La Fiorentina supera il Bologna al...

Piers Morgan cade e si rompe il femore: “Colpa di Trump”

(Adnkronos) - Piers Morgan in ospedale per un'operazione...

Anguillara, il cadavere trovato è di Federica Torzullo. Legale del marito: “Voleva consegnarsi, ma è stato arrestato prima”

(Adnkronos) -  Sarebbe di Federica Torzullo il corpo...
groenlandia,-macron-chiedera-lo-strumento-anticoercitivo-ue-in-caso-di-dazi-usa
Groenlandia, Macron chiederà lo strumento anticoercitivo Ue in caso di dazi Usa

Groenlandia, Macron chiederà lo strumento anticoercitivo Ue in caso di dazi Usa

AttualitàGroenlandia, Macron chiederà lo strumento anticoercitivo Ue in caso di dazi Usa
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 18 gen. (askanews) – Il presidente francese, Emmanuel Macron, sta lavorando per coordinare la risposta europea e chiederà l’attivazione dello strumento anticoercitivo dell’Ue in caso di nuovi dazi statunitensi.

Macron – secondo quanto trapela dal suo entourage – rimarrà in contatto con i suoi omologhi europei per tutta la giornata e chiederà, a nome della Francia, che l’Unione Europea attivi il suo “strumento anti-coercizione” se gli Stati Uniti imporranno dazi doganali nella controversia sulla Groenlandia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.