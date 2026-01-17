sabato, 17 Gennaio , 26

Russia, figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo un incidente

(Adnkronos) - Adam Kadyrov, figlio del dittatore ceceno...

Proteste in Iran, i morti sarebbero oltre 3mila. Regime verso stop definitivo a Internet

(Adnkronos) - Continua a salire il bilancio dei...

The Voice Kids, stasera 17 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Torna stasera, sabato 17 gennaio, The...

Oscar 2026, chiuse le votazioni ma la corsa alla nomination è più aperta del previsto

(Adnkronos) - Corsa all'Oscar con sorprese. Dopo la...
groenlandia,-meloni:-eventuale-presenza-da-discutere-in-ambito-nato
Groenlandia, Meloni: eventuale presenza da discutere in ambito Nato

Groenlandia, Meloni: eventuale presenza da discutere in ambito Nato

Video NewsGroenlandia, Meloni: eventuale presenza da discutere in ambito Nato
Redazione-web
Di Redazione-web

“Questione che pone America è seria, rafforzamento presenza alleati”

Tokyo, 17 gen. (askanews) – “Sul tema della Groenlandia io ritengo che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia sia un tema serio, che però sta nell’ambito del dialogo all’interno dell’Alleanza Atlantica. Cioè la Groenlandia va considerato territorio di responsabilità della NATO, la questione che gli americani pongono è una questione seria, ovviamente, e credo che il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia un ragionamento sicuramente necessario da fare all’interno dell’Alleanza Atlantica, ma credo che quello però sia l’ambito nel quale discutere questa materia, anche per quello che eventualmente riguarda la nostra presenza”.Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa all’ambasciata italiana a Tokyo, durante la tappa in Giappone del viaggio in Asia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.