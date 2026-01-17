sabato, 17 Gennaio , 26
Groenlandia, Meloni: eventuale presenza da discutere in ambito Nato

Tokyo, 17 gen. (askanews) – “Sul tema della Groenlandia vi ho già risposto, cioè io ritengo che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia sia un tema serio, che però sta nell’ambito del dialogo all’interno dell’Alleanza Atlantica. Cioè la Groenlandia va considerato territorio di responsabilità della NATO, la questione che gli americani pongono è una questione seria, ovviamente, e credo che il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia un ragionamento sicuramente necessario da fare all’interno dell’Alleanza Atlantica, ma credo che quello però sia l’ambito nel quale discutere questa materia, anche per quello che eventualmente riguarda la nostra presenza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa all’ambasciata italiana a Tokyo.

