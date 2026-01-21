mercoledì, 21 Gennaio , 26
Groenlandia, Meloni non sarà in aula prima del Consiglio Ue

Roma, 21 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non interverrà al Senato domani, come avevano chiesto in aula i gruppi di opposizione Pd, M5S, Iv e Avs, per riferire sul Consiglio europeo straordinario in programma domani a Bruxelles convocato in seguito al nuovo scontro con gli Stati Uniti sul tema della Groenlandia e dei dazi commerciali. Lo ha annunciato in aula a palazzo Madama il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Avendo avuto una breve interlocuzione, è normale – ha detto – che quando si tratta di un incontro straordinario come quello a cui si appresta, non è mai successo che vi sia la presenza del presidente del Consiglio in aula. Comunque anche volendo fare un’eccezione non potrebbe perché parte domani”.

