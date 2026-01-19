groenlandia,-rinviato-il-voto-del-parlamento-europeo.-tajani:-“fermezza-e-dialogo”

ROMA – Rinviato al Parlamento europeo il voto su una risoluzione relativa ai rapporti politici tra Ue e Stati Uniti, prevista mercoledì: la decisione è stata annunciata in apertura della sessione plenaria dell’assemblea, a Strasburgo. Il contesto è segnato dallo scontro sulla Groenlandia, isola artica parte del regno di Danimarca al centro di nuove mire da parte dell’amministrazione americana di Donald Trump.

TAJANI: “PROBLEMI SI RISOLVONO A LIVELLO NATO E UE”

“I problemi si risolvono a livello Nato e a livello Ue; il destino della Groenlandia è nelle mani del popolo groenlandese e della Danimarca”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un punto con i giornalisti al Parlamento europeo.Dei temi dell’Artico Tajani ha discusso con il suo omologo Johann Wadephul e anche di fronte al gruppo dei parlamentari del Partito popolare europeo (Ppe).

TAJANI: “FERMEZZA E DIALOGO, NO A REGALI A COMPETITOR”

“Fermezza ma anche disponibilità al dialogo”: questa la linea, secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dovrebbe emergere dal Consiglio europeo straordinario convocato per giovedì.Al centro della sua riflessione, in un punto con i giornalisti al Parlamento Ue, le tensioni sulla Groenlandia.”La linea deve essere di fermezza ma anche di disponibilità al dialogo, come abbiamo fatto nei mesi scorsi”, ha detto Tajani: “Abbiamo ottenuto che dal 50 per cento i dazi siano arrivati al 15”.Secondo il ministro, “qualsiasi divisione tra l’Europa e gli Stati uniti è un regalo ai nostri competitor”. Un riferimento apparente, il suo, a Cina e Russia. Tajani ha aggiunto: “Gli interessi degli Stati Uniti e dell’Europa coincidono”.

