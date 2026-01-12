Groenlandia, Rutte: per la Nato un Artico sicuro è priorità

“Fare tutto il possibile per proteggere quella regione”

Milano, 12 gen. (askanews) – “Fare tutto il possibile per proteggere quella regione” ovvero l’Artico. Questo il messaggio di Mark Rutte, segretario generale della Nato dalla Croazia, tappa di una più ampia tournée focalizzata sull’industria della difesa. Il segretario generale ha ricevuto molte domande in merito alla Groenlandia (territorio autonomo della Danimarca) e alla questione aperta dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump in merito al controllo di essa.”Collettivamente – dice Rutte – come Alleanza, e in particolare, ovviamente, con i Paesi che confinano con la regione, analizziamo la difesa collettiva come cruciale. Tutti noi vediamo che, attraverso i cambiamenti meteorologici, le rotte marittime si stanno aprendo, e dobbiamo assicurarci di fare tutto il possibile per proteggere quella regione. È una parte vitale del territorio della Nato. Ed è esattamente per questo che, mentre in passato la Nato non era così coinvolta nella questione dell’Artico, dal 2025, su richiesta dei sette alleati dell’Estremo Nord che confinano con l’Artico, la Nato è diventata più coinvolta. Ciò ha portato ad alcune discussioni di grande successo all’interno dell’alleanza Nato con i nostri ambasciatori a Bruxelles e i nostri ministri. Abbiamo discusso di questa importanza e attualmente stiamo lavorando sui prossimi passi per garantire che, effettivamente, proteggiamo collettivamente ciò che è in gioco lì”.Rutte ha anche sottolineato il ruolo di Donald J. Trump, presidente Usa, come colui che ha sbloccato la situazione dei colloqui sull’Ucraina e non solo. “Credo che Donald Trump stia facendo la cosa giusta per la Nato incoraggiandoci tutti a spendere di più, per pareggiare la spesa degli Stati Uniti. Abbiamo avuto un vertice di grande successo all’Aia, dove abbiamo deciso di fissare il 5% della spesa per la difesa, incluso il 3,5% per la difesa di base.Sono assolutamente convinto che senza Donald Trump non avremmo mai ottenuto quel risultato al vertice dell’Aia”, ha spiegato il segretario generale.E anche in merito all’Artico, Rutte vede non una controversia in seno alla Nato, ma un lavoro comune: “Quando elogio qualcuno, lo faccio sulla base dei fatti e credo che i fatti ci siano. Potremmo non essere d’accordo, ma è così che la vedo. Come Segretario Generale, il mio ruolo è garantire che l’intera alleanza sia il più sicura e protetta possibile. E plaudo al fatto che i nostri colleghi che confinano con l’Artico si siano uniti, abbiano lavorato insieme e abbiano deciso di coinvolgere sempre di più la Nato. Questa è stata la discussione a Bruxelles a cui ho fatto riferimento rispondendo ad alcune domande precedenti. All’inizio di settembre dell’anno scorso e in altri momenti dell’anno scorso abbiamo discusso dell’Estremo Nord e ora stiamo costruendo su questo”, ha chiosato.