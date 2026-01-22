giovedì, 22 Gennaio , 26

Lilli Gruber, l’incendio a Davos e l’emergenza: “Sono fuggita nella neve”

(Adnkronos) - L'incendio e la fuga nella neve...

Sciopero novembre 2023, Tar ‘boccia’ precettazione Salvini e condanna Mit a pagare 3mila euro

(Adnkronos) - La precettazione dello sciopero generale del...

Durigon: “Dimagrito? Ho perso 43 chili”

(Adnkronos) - Se sono dimagrito? "Ho perso almeno...

Pellegrini, annullati gli impegni: “Settimana molto difficile”. Cosa è successo

(Adnkronos) - "Settimana difficile, molto...". Federica Pellegrini ha...
groenlandia,-tajani:-ultimi-sviluppi-vanno-in-direzione-auspicata
Groenlandia, Tajani: ultimi sviluppi vanno in direzione auspicata

Groenlandia, Tajani: ultimi sviluppi vanno in direzione auspicata

Video NewsGroenlandia, Tajani: ultimi sviluppi vanno in direzione auspicata
Redazione-web
Di Redazione-web

E annuncia: a marzo Roma ospiterà l’Artic Circle Forum

Roma, 22 gen. (askanews) – “Gli sviluppi di queste ore sembrano andare però nella direzione da noi auspicata di dialogo e paziente cucitura. L’Artico dovrà essere sempre più una priorità della Nato, solo una presenza coordinata, seria e condivisa dell’Alleanza può prevenire tensioni, contrastare ingerenze ostili e garantire opportunità di crescita e sviluppo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un’interrogazioneàsulla posizione italiana in relazione alle richieste statunitensi di controllo della Groenlandia presentata dal Pd.Sull’Artico “stiamo pianificando una missione nella regione. Ne parlerò nuovamente il 4 febbraio a Washington con il segretario di Stato Rubio ad una conferenza sulle materie prime critiche. Un altro settore strategico è la ricerca scientifica, dove l’Italia da tempo svolge un ruolo da protagonista. Desidero” inoltre “annunciare in parlamento che a marzo ospiterò a Roma insieme al ministro Bernini l’Artic Circle Forum, una delle iniziative multilaterali più rilevanti sulla regione”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.