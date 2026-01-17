sabato, 17 Gennaio , 26

groenlandia,-trump-alza-il-tiro-e-minaccia-diventa-realta:-“da-febbraio-dazi-al-10%-a-chi-ha-inviato-truppe”
DALL'ITALIA E DAL MONDO
Groenlandia, Trump alza il tiro e minaccia diventa realtà: "Da febbraio dazi al 10% a chi ha inviato truppe"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dall’1 febbraio dazi al 10% per tutti i Paesi (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) che “si sono recati in Groenlandia per motivi sconosciuti”. La tariffa – ha precisato su Truth Social – “sarà aumentata al 25% dall’1 giugno. Questa tariffa sarà dovuta e pagabile fino a quando non sarà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia”. 

“Questa è una situazione molto pericolosa per la Sicurezza, la Protezione e la Sopravvivenza del nostro Pianeta – ha scritto il presidente americano – Questi Paesi, che stanno giocando a questo gioco estremamente rischioso, hanno creato un livello di rischio non più sostenibile né accettabile. Pertanto, è imperativo che, al fine di proteggere la Pace e la Sicurezza Globale, vengano adottate misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa si concluda rapidamente e senza alcun dubbio”.  

