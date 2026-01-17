groenlandia,-trump:-dazi-del-10%-ai-paesi-ue-che-hanno-inviato-truppe

Roma, 17 gen. (askanews) – I Paesi dell’Europa che si sono opposti all’annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti saranno soggetti a dazi doganali del 10 per cento. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump.

Sul suo social network Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha accusato i Paesi europei di giocare un “gioco pericoloso”. La “Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Francia, la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Finlandia si sono recati in Groenlandia, per ragioni sconosciute”, ha ricordato.

“Questi Paesi, che si stanno impegnando in questo gioco pericoloso, stanno assumendo rischi insostenibili e inaccettabili. È quindi imperativo, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, adottare misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa giunga rapidamente e definitivamente al termine”, ha aggiunto il presidente statunitense.

Questi Paesi europei, ha indicato il post su Truth di Trump, saranno soggetti a un dazio doganale del 10 per cento su tutte le merci spedite negli Stati Uniti a partire dal 1 febbraio 2026.

“Il 1 giugno 2026, questo dazio salirà al 25 per cento. Resterà in vigore fino alla conclusione di un accordo per l’acquisizione completa della Groenlandia”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.