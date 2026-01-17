sabato, 17 Gennaio , 26

Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l’approvazione del Parlamento europeo

(Adnkronos) - I rappresentanti dell’Unione Europea e dei...

Vicenzaoro January 2026, il gioiello nell’era dell’Ia

(Adnkronos) - La seconda giornata di Vicenzaoro January,...

Olimpiadi Milano-Cortina, Boldi cancellato dalla lista dei tedofori: “Incompatibile con i Giochi”

(Adnkronos) - Massimo Boldi 'cancellato' dalla lista dei...

Groenlandia, Trump alza il tiro: “Dazi a chi ha inviato truppe fino a quando non compro tutta l’isola”

(Adnkronos) - Donald Trump alza il tiro sulla...
groenlandia,-trump:-dazi-del-10%-ai-paesi-ue-che-hanno-inviato-truppe
Groenlandia, Trump: dazi del 10% ai Paesi Ue che hanno inviato truppe

Groenlandia, Trump: dazi del 10% ai Paesi Ue che hanno inviato truppe

AttualitàGroenlandia, Trump: dazi del 10% ai Paesi Ue che hanno inviato truppe
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 17 gen. (askanews) – I Paesi dell’Europa che si sono opposti all’annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti saranno soggetti a dazi doganali del 10 per cento. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump.

Sul suo social network Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha accusato i Paesi europei di giocare un “gioco pericoloso”. La “Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Francia, la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Finlandia si sono recati in Groenlandia, per ragioni sconosciute”, ha ricordato.

“Questi Paesi, che si stanno impegnando in questo gioco pericoloso, stanno assumendo rischi insostenibili e inaccettabili. È quindi imperativo, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, adottare misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa giunga rapidamente e definitivamente al termine”, ha aggiunto il presidente statunitense.

Questi Paesi europei, ha indicato il post su Truth di Trump, saranno soggetti a un dazio doganale del 10 per cento su tutte le merci spedite negli Stati Uniti a partire dal 1 febbraio 2026.

“Il 1 giugno 2026, questo dazio salirà al 25 per cento. Resterà in vigore fino alla conclusione di un accordo per l’acquisizione completa della Groenlandia”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.