groenlandia,-trump:-dobbiamo-averla-per-la-sicurezza-nazionale

martedì, 23 Dicembre , 25

Roma, 23 dic. (askanews) – “Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. E se date un’occhiata alla Groenlandia, guardando su e giù lungo la costa, ci sono navi russe e cinesi dappertutto. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale. Dobbiamo averla”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa trasmessa in diretta da Mar-a-Lago, in Florida, nel corso della quale ha definito la Groenlandia (che è un territorio autonomo del Regno di Danimarca) “una questione di grande importanza”.

Quanto al nuovo inviato speciale dell’amministrazione Trump per la Groenlandia, Jeff Landry, “Beh, mi ha chiamato lui”, ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca, ricordando il precedente dell’acquisto della Lousiana da parte degli Stati Uniti, “mi ha detto: ‘Sono il governatore della Louisiana’ e ha detto che gli sarebbe piaciuto… non l’ho chiamato io, mi ha chiamato lui. È molto proattivo, è un ottimo ragazzo, un uomo d’affari”.

“Hanno una popolazione molto piccola e, non so, dicono Danimarca, ma la Danimarca – ha sottolineato Trump – non ha speso soldi, non hanno protezione militare. Dicono che la Danimarca fosse lì 300 anni fa o qualcosa del genere con una barca. Beh, anche noi eravamo lì con le barche, ne sono sicuro. Quindi, dovremo sistemare le cose”.

