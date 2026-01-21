mercoledì, 21 Gennaio , 26

Davos, incendio in hotel: evacuato Congress Center

(Adnkronos) - "Siamo fuori dal Congress Center. Ci...

Groenlandia, Trump: “Definito con Rutte quadro futuro accordo, no dazi dal primo febbraio”

(Adnkronos) - Donald Trump annuncia di aver raggiunto...

Champions League, oggi Juve-Benfica – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Juve torna in campo in...

Board of Peace, Meloni: “Italia aperta e disponibile ma ci serve più tempo”

(Adnkronos) - "C'è per noi un problema costituzionale...
groenlandia,-trump:-ho-definito-con-rutte-il-quadro-del-futuro-accordo
Groenlandia, Trump: ho definito con Rutte il quadro del futuro accordo

Groenlandia, Trump: ho definito con Rutte il quadro del futuro accordo

AttualitàGroenlandia, Trump: ho definito con Rutte il quadro del futuro accordo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 21 gen. (askanews) – Donald Trump ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il “quadro di un futuro accordo” sulla Groenlandia e, più in generale, sull’intera regione artica, affermando di aver sospeso l’imposizione di dazi annunciati rispetto a diversi paesi. Lo ha scritto lo stesso presidente degli Stati uniti in un messaggio pubblicato su Truth Social, riferendo dell’incontro avuto a margine del World Economic Forum di Davos.

“Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo riguardante la Groenlandia e, in effetti, l’intera regione artica”, ha affermato Trump, sottolineando che “questa soluzione, se finalizzata, sarà ottima per gli Stati uniti d’America e per tutte le nazioni della Nato”. Il presidente ha quindi annunciato una sospensione delle misure commerciali precedentemente minacciate. “Sulla base di questa intesa, non imporrò i dazi che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo febbraio”, ha scritto, aggiungendo che sono in corso “ulteriori discussioni” sul sistema di difesa missilistica Golden Dome in relazione alla Groenlandia.

Trump ha precisato che nuovi dettagli saranno resi noti con il proseguire dei colloqui e ha indicato la squadra incaricata delle trattative. A guidare i negoziati saranno il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato speciale Steve Witkoff e altri funzionari, “secondo necessità”, che riferiranno direttamente al presidente.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.