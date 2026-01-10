sabato, 10 Gennaio , 26

Groenlandia, Trump: la prenderemo con le buone o le cattive

“Sono fan della Danimarca, ma lo faremo che piaccia o no”

Washington, 10 gen. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha ribadito che gli Stati uniti sono pronti ad agire “in un modo o nell’altro, con le buone o con le cattive” per prendere la Groenlandia, in modo da impedire che Russia o Cina rafforzino la loro presenza nell’area artica.”Faremo qualcosa sulla Groenlandia, che piaccia o no”, ha detto il presidente, spiegando che l’obiettivo è evitare di avere “Russia o Cina come vicini”.Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa bianca durante una riunione con i dirigenti delle grandi compagnie petrolifere, ha sostenuto che, in assenza di un’iniziativa americana, Mosca e Pechino finirebbero per “prendere il controllo” dell’isola. “Se non lo facciamo noi, lo faranno loro”, ha affermato. “Fuori dalla Groenlandia ci sono cacciatorpediniere russi, cacciatorpediniere cinesi, anche più grandi, e sottomarini russi dappertutto”, ha di nuovo sostenuto.

