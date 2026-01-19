groenlandia,-ue-studia-risposta-a-trump.-danimarca-chiede-una-missione-nato

(Adnkronos) – Donald Trump in pressing per acquisire la Groenlandia. L’Ue si muove per reagire ai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti e la Danimarca invoca la Nato. “Il mondo non è sicuro se gli Usa non controllano la Groenlandia”, ribadisce il presidente americano protagonista di una nuova giornata pirotecnica. Prima scrive al premier norvegese accusando Oslo di avergli negato il Nobel, poi annuncia che la pace non sarà più il faro delle sue azioni e quindi conferma l’intenzione di varare dazi dal primo febbraio contro i paesi che hanno mandato soldati in Groenlandia.

A Bruxelles, l’Ue discute il piano per replicare all’azione commerciale di Washington. “Siamo pronti a reagire, ma siamo anche pronti a cercare una interazione costruttiva, una soluzione con gli Usa sulla base del chiaro principio del rispetto della sovranità e della integrità territoriale degli Stati membri: su questo dobbiamo essere molto chiari”, dice il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis al termine dell’Eurogruppo. “Tutti gli strumenti sono sul tavolo”, aggiunge Dombrovskis.

Intanto, però, l’onda lunga della crisi può ‘bagnare’ anche la Nato: ”Ho fatto più per la Nato di chiunque altro dalla sua fondazione, ora la Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti”, dice Trump. Come risposta, la Danimarca propone l’invio di una missione di ricognizione in Groenlandia. L’iniziativa parte dal ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen, dopo l’incontro con il Segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, con la ministra degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt. “Lo abbiamo proposto e il Segretario generale ne ha preso nota e penso che possiamo, lo speriamo, ottenere un quadro che definisca come (la nostra proposta, ndr) si possa concretizzare”, ha detto Poulsen.

Lo scontro con Trump si sposta quindi sul terreno dell’Alleanza Atlantica. Per la Danimarca è importante dimostrare al presidente americano che il suo non è il modo di procedere, di “difendere i principi dell’integrità territoriale e della sovranità. Abbiamo una visione e lui non sarà mai in grado di ottenere quello che vuole esercitando pressioni su di noi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, dopo aver incontrato la controparte britannica Yvette Cooper.

Danimarca e Groenlandia hanno concordato la formazione di un gruppo di lavoro con gli Stati Uniti per discutere delle posizioni diverse solo la scorsa settimana, “per spostare il discorso dai social media in una stanza in cui potessimo discutere per davvero” possibili soluzioni sulla base della relazione esistente. “Questo è quello che avevamo concordato. Siamo scandinavi pragmatici, con il sangue freddo”.

La Casa Bianca, secondo Rasmussen, sta contraddicendo le sue stesse posizioni: “Per un attimo avevo pensato che saremmo riusciti forse non a risolvere il problema ma a trovare un modo di andare avanti. E questa convinzione è stata mandata all’aria dalle dichiarazioni del Presidente. E’ importante che tutti noi crediamo che debba parlare il diritto internazionale per mostrare a Trump che non può continuare a percorrere questa strada”.

Intanto, aerei militari arriveranno presto in Groenlandia per “attività pianificate da tempo”, riferisce il Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (Norad) su X, spiegando che arriveranno alla Base Spaziale di Pituffik. “Insieme agli aerei operanti dalle basi negli Stati Uniti continentali e in Canada, supporteranno diverse attività del Norad pianificate da tempo, basandosi sulla consolidata cooperazione in materia di difesa tra Stati Uniti e Canada, nonché con il Regno di Danimarca”, si legge nella nota, in cui si spiega che l’attività “è stata coordinata con il Regno di Danimarca e tutte le forze di supporto operano con le necessarie autorizzazioni diplomatiche. Anche il governo della Groenlandia è informato delle attività pianificate”.

Il Norad “conduce regolarmente operazioni prolungate e distribuite per la difesa del Nord America, attraverso una o tutte e tre le regioni (Alaska, Canada e Stati Uniti continentali)”.