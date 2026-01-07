mercoledì, 7 Gennaio , 26

groenlandia,-von-der-leyen:-cooperazione,-non-scontro
Groenlandia, Von der Leyen: cooperazione, non scontro

Groenlandia, Von der Leyen: cooperazione, non scontro

Groenlandia, Von der Leyen: cooperazione, non scontro
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 gen. (askanews) – L’Unione europea nasce dal conflitto e dalla volontà di superarlo attraverso la cooperazione e il diritto, principi che valgono non solo per l’Europa ma anche per la questione sulla Groenlandia. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla cerimonia di apertura della presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea, in un momento in cui la pressione Usa per l’annessione dell’isola artica, sotto sovranità danese, cresce.

Nel suo discorso, von der Leyen ha ricordato le origini dell’integrazione europea, sottolineando il significato politico e simbolico del progetto comunitario. “L’Unione europea stessa è nata dal conflitto. La nostra Unione non è perfetta, ma è una promessa: che la cooperazione è più forte dello scontro, che il diritto è più forte della forza”, ha dichiarato. “Principi – ha continuato – che si applicano non solo alla nostra Unione europea, ma allo stesso modo anche alla Groenlandia”.

La Casa bianca anche oggi non ha escluso l’ipotesi di un’azione militare per annettere la Groenlandia, pur precisando che il presidente Usa Donald Trump ha una preferenza per una soluzione pacifica.

