groenlandia,-von-der-leyen:-siamo-a-un-bivio,-l’ue-preferisce-il-dialogo-ma-pronti-ad-agire

Roma, 21 gen. (askanews) – L’Unione europea privilegia il dialogo con gli Stati Uniti, ma è pronta ad agire se necessario, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla sessione plenaria del Parlamento europeo.

“In settimana i leader si incontreranno per discutere la nostra risposta. Siamo a un bivio: l’Europa preferisce il dialogo e le soluzioni, ma siamo pienamente pronti ad agire, se necessario, con unità, urgenza e determinazione”, ha affermato von der Leyen, riferendosi anche alla Groenlandia.

Sull’Artico l’Unione europea lavora con gli Usa, anche nel quadro della Nato, condividendo “la stessa valutazione strategica sulla sicurezza artica”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

“È per questo che le tariffe aggiuntive proposte sono semplicemente sbagliate”, ha detto von der Leyen, “immergersi in una pericolosa spirale verso il basso tra alleati non farebbe che incoraggiare quegli avversari che entrambi siamo determinati a tenere fuori dal nostro panorama strategico”. La presidente della Commissione ha sottolineato che Bruxelles sta lavorando a un pacchetto a sostegno della sicurezza artica, con un primo pilastro dedicato a un forte aumento degli investimenti europei in Groenlandia per sostenere economia e infrastrutture locali. “Nel prossimo bilancio europeo abbiamo già proposto di raddoppiare il nostro sostegno finanziario, ma dobbiamo fare di più e farlo più velocemente”, ha affermato.

L’Ue intende rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti e con altri partner per una sicurezza artica più estesa, ha aggiunto, anche attraverso maggiori investimenti in equipaggiamenti militari adatti all’Artico e tramite il consolidamento degli accordi di sicurezza con Paesi come Regno Unito, Canada, Norvegia e Islanda.