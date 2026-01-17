sabato, 17 Gennaio , 26

Groenlandia, Von der Leyen: Ue difenderà unita propria sovranità

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 17 gen. (askanews) – “L’integrità territoriale e la sovranità sono principi fondamentali del diritto internazionale. Sono essenziali per l’Europa e per la comunità internazionale nel suo complesso. Abbiamo costantemente sottolineato il nostro interesse transatlantico comune per la pace e la sicurezza nell’Artico, anche attraverso la Nato. L’esercitazione danese pre-coordinata, condotta con gli alleati, risponde alla necessità di rafforzare la sicurezza nell’Artico e non rappresenta una minaccia per nessuno. L’Ue è pienamente solidale con la Danimarca e il popolo della Groenlandia. Il dialogo rimane essenziale e siamo impegnati a portare avanti il processo avviato già la scorsa settimana tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti. I dazi doganali comprometterebbero le relazioni transatlantiche e rischierebbero di innescare una pericolosa spirale discendente. L’Europa rimarrà unita, coordinata e impegnata a difendere la propria sovranità”. Lo ha affermato in un post su “X” la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen

