Grossi (Aiea): bisogna prevenire un disastro nucleare a Zaporizhzhia

Il direttore dell’agenzia Onu: colloquio “franco e professionale” con Putin

Roma, 8 mar. (askanews) – “Non vi è nulla da guadagnare da un disastro nucleare e dobbiamo fare tutto il possibile per prevenirlo, e questo è stato il mio messaggio per il presidente [russo Vladimir] Putin”: lo ha affermato il Direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Rafael Grossi, in visita a Sochi dove ha avuto un colloquio “franco e professionale” con il leader del Cremlino.

“Come ho ribadito più volte, devo parlare con entrambe le parti per ridurre il pericolo di un incidente nucleare potenzialmente grave che non conoscerebbe alcuna frontiera”, ha spiegato Grossi le cui dichiarazioni sono state riportate da un comunicato della stessa Aiea.

Grossi ha affrontato in particolare la situazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe all’inizio del conflitto e in cui la sicurezza rimane assai precaria.

Il Direttore dell’Aiea ha quindi ribadito il suo appello per la massima moderazione delle operazioni militari nella zona dell’impianto, e al rispetto dei principi delineati nella risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu lo scorso maggio.