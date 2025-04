gruppo-alegra:-a-macfrut-con-bilancio-produttivo-positivo

Roma, 28 apr. (askanews) – “Ci affacciamo a questa edizione di Macfrut con un bilancio produttivo nel complesso positivo anche grazie a una stagione meteo finora favorevole e all’efficace risposta delle difese attive messe in campo dai nostri soci contro gelate e grandine che hanno mitigato gli effetti degli eventi avversi di fine marzo e inizio aprile”. Così Mauro Laghi, direttore generale di Alegra e responsabile commerciale di Brio, a pochi giorni dalla partecipazione a Macfrut, che si terrà a Rimini dal 6 all’9 maggio.

“Se per le albicocche stimiamo una produzione inferiore alla norma, per il resto delle referenze ci aspettiamo una campagna regolare in termini di volumi. Alte, invece, le aspettative sul fronte della qualità. Uno scenario che ci consente di presentarci a Rimini pronti a confrontarci con un mercato sempre più competitivo, sia sul piano nazionale che internazionale”, prosegue Laghi.

“Negli ultimi anni abbiamo intensificato il nostro impegno sul fronte dei prodotti premium e dei progetti di filiera – spiega Enrico Bucchi, direttore generale di Valfrutta Fresco e responsabile commerciale Italia di Alegra -. Vanno in questa direzione anche le importanti collaborazioni che ci hanno permesso di potenziare la nostra presenza nel Sud Italia: una scelta strategica che ci consente oggi di portare sugli scaffali, in contemporanea a Macfrut, le prime pesche nettarine dell’anno, vere primizie a marchio Alegra coltivate dai nostri soci in Calabria e molto attese dal mercato”.

“Ma a Rimini saremo pronti a presentare anche le Ciliegie IGP di Vignola – aggiunge – disponibili a partire dalla settimana successiva, insieme all’intera gamma di produzioni estive del nostro paniere. In primo piano anche il peperone Cornelio, oggetto di un’importante espansione degli areali produttivi, e le nettarine piatte Ondine, che dopo la campagna positiva dello scorso anno continuano a conquistare crescente interesse nei consumatori”.