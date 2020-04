Il Gruppo Alpitour, la principale realtà turistica internazionale in Italia, ha fornito aiuti umanitari al Governo spagnolo, attraverso la sua società spagnola Jumbo Tours Group, per portare forniture mediche dalla Cina. Tramite la compagnia aerea Neos, anch’essa proprietà del Gruppo, Jumbo Tours ha noleggiato “Spirit of Italy”, uno dei 787 Dreamliner di Noes, per realizzare la rotta Cina-Spagna e portare forniture mediche: il volo è atterrato oggi, sabato 4 aprile, all’Aeroporto di Madrid – Barajas Adolfo Suárez alle 13:50 circa, con circa 2,5 milioni di maschere. Il materiale sarà raccolto dai membri del Ministero della Salute spagnolo. L’aereo è partito venerdì dall’aeroporto di Shanghai Pudong e ha trasportato un carico di diverse tonnellate di materiale medico.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gruppo Alpitour porta aiuti sanitari in Spagna con Neos proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento