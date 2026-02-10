Gruppo BCC Iccrea – CNA, sottoscritto nuovo Accordo Quadro

Circa 620mila imprese avranno accesso a crediti e servizi banche gruppo

CNA e il Gruppo BCC Iccrea hanno rinnovato la loro intesa per continuare una collaborazione fruttuosa, mirata ad agevolare le 620.000 imprese associate a CNA nell’ottenere prestiti e utilizzare i servizi delle 112 BCC che fanno parte del Gruppo BCC Iccrea.

Il nuovo accordo, come indicato in una nota, estende la cooperazione a progetti destinati a migliorare l’interazione tra BCC e CNA, compreso l’uso di fondi europei, nazionali e regionali; stabilire un osservatorio per monitorare il credito erogato dalle banche del Gruppo agli artigiani e alle piccole e micro imprese; sostenere iniziative per il ricambio generazionale e il passaggio delle attività; e mantenere un focus sulle zone interne del Paese.

Inoltre, si rafforza la collaborazione per supportare l’innovazione, la digitalizzazione e la transizione Esg delle imprese; la promozione della cultura finanziaria tra gli imprenditori; l’utilizzo delle risorse dai Fondi Strutturali; e la creazione di nuove imprese attraverso strumenti finanziari specifici.

Un gruppo di lavoro dedicato tra il Gruppo BCC Iccrea e CNA si concentrerà sull’analisi dei principali fattori di sviluppo, sulla supervisione dei temi trattati nell’accordo e sull’identificazione di ulteriori tematiche da includere nell’intesa, in particolare riguardo alle garanzie.

La cooperazione si sviluppa tramite la rete locale del Gruppo BCC Iccrea e di CNA, formate dalle Banche di Credito Cooperativo e dalle associazioni regionali e locali di CNA, includendo anche i Confidi di riferimento.

Carlo Napoleoni, responsabile della Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea, ha osservato: “La proroga dell’accordo con CNA sottolinea l’importanza di una collaborazione strategica finalizzata a facilitare l’accesso al credito e a promuovere lo sviluppo delle micro e piccole imprese nel territorio. Questo impegno comune si traduce in misure concrete grazie al lavoro sinergico delle Banche di Credito Cooperativo e delle reti regionali e locali di CNA”.

Otello Gregorini, Segretario Generale di CNA, ha affermato: “CNA e il Gruppo BCC Iccrea condividono valori fondamentali e si impegnano a far crescere l’artigianato oltre alle micro e piccole imprese, assicurando un accesso al credito più semplice, soprattutto per le somme minori. Il rinnovo dell’accordo dimostra l’ottimo lavoro svolto finora e il desiderio di rafforzare ulteriormente le aree di collaborazione per favorire la crescita dei territori e delle economie locali”.

Ciro Di Pietro