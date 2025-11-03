Gruppo Bmw: +5,9% a ottobre a 7.998 unità, brand leader nel premium

Milano, 3 nov. (askanews) – Il gruppo Bmw chiude il mese di ottobre con 7.998 unità vendute dei brand Bmw e Mini, in crescita del 5,9% rispetto a un anno fa.

Bmw (con 6.275 unità) ha fatto registrare la miglior performance del segmento, non solo complessivamente, ma anche nel mercato delle vetture elettriche pure (448 unità) e in quello delle ibride plug-in (829 unità). Mini con 1.723 unità (+53,8% rispetto allo stesso mese del 2024) è tornata ad esprimere appieno il suo potenziale sul mercato italiano e con 322 unità è stato il secondo brand del segmento per vetture elettriche vendute.

Grazie a questi dati, Bmw si sta confermando come il brand leader in Italia nel mercato premium, raggiungendo nei primi 10 mesi le 61.600 unità, in crescita del 2,9% rispetto al pari periodo di un anno fa. Mini con 12.916 unità nei 10 mesi, cresce del 24,3%. Le vetture elettriche a livello di gruppo hanno raggiunto 5.991 unità (+47,1%) e quelle elettrificate le 8.927 (+73,7%).

Con la performance di ottobre, ossia 1.100 motociclette vendute (+31,6% rispetto ad ottobre 2024) Bmw Motorrad ha sfiorato le 15.200 motociclette immatricolate nei 10 mesi, continuando il suo percorso verso il raggiungimento di un altro anno record nel 2025 e confermando la sua leadership nel mercato premium e in quello oltre 500cc.

“Ringrazio tutto il team di Bmw Italia e la rete dei nostri concessionari auto e moto per questo risultato eccellente che nasce da un approccio condiviso, dalla passione, dall’eccellenza operativa e dalla consapevolezza che solo creando e consolidando un ecosistema Bmw insieme ai colleghi di Bmw Bank e Alphabet saremo in grado di prepararci al meglio alle sfide di domani con l’obiettivo ambizioso di mantenere la leadership del mercato”, ha detto il presidente e Ad di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre.