Gruppo Cap lancia playlist su Spotify per utilizzo responsabile acqua

MILANO (ITALPRESS) – Quiz, consigli, curiosita’ e soprattutto tanta musica, per accompagnare ogni momento della giornata in cui utilizziamo l’acqua, dalla doccia mattutina al lavaggio dei piatti del dopo cena, imparando a non sprecarla. Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Citta’ metropolitana di Milano, lancia una nuova iniziativa su Spotify: playlist personalizzate, realizzate su misura per ogni utente da tre DJ d’eccezione: Paola Maugeri, Davide Oldani e il campione di basket Bruno Cerella.

Ogni giorno in Italia si consumano 241 litri di acqua pro capite, piu’ che in ogni altra nazione europea: in Nord Europa, infatti, se ne utilizzano solamente 180-190 litri.

