MILANO (ITALPRESS/WEWELFARE.IT) – Per il Gruppo Hera l’attenzione alle risorse umane è un elemento portante della strategia d’impresa. Le modalità organizzative della multiutility hanno alla base il coinvolgimento di tutti i lavoratori. Il Gruppo Hera continua così a dedicare risorse, attenzione e impegno ai 9000 lavoratori ottenendo per l’undicesima volta consecutiva la certificazione del Top Employer Institute olandese, che dal 1991 conduce una ricerca incentrata sugli standard qualitativi in termini di gestione delle risorse umane. Top Employer è uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale del settore. Il rigoroso processo di selezione e certificazione delle aziende si basa su un’analisi di dati e verifiche approfondite che riguardano investimenti in formazione e sviluppo;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gruppo Hera Top Employer, 4,9 mln per il welfare aziendale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento