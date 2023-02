Gruppo Marcegaglia diventa sostenitore di Basket Ravenna

Fiorini: orgogliosi di essere utili alle persone e al territorio

Bologna, 1 feb. (askanews) – Il gruppo Marcegaglia, tra i leader mondiali nel settore siderurgico, entra a far parte dei sostenitori di Basket Ravenna, la società che gestisce la squadra di Serie A2 del campionato di pallacanestro italiano. Il logo dell’azienda entra sul parquet del Pala De André.

“Il nostro gruppo è molto attento alle tematiche sociali – ha spiegato il direttore dello stabilimento Marcegaglia Ravenna, Aldo Fiorini, in una nota stampa – e quando possiamo ‘fare squadra’ ed essere utili alle persone e ai territori in cui operiamo siamo sempre orgogliosi. Lo stabilimento di Ravenna è il più grande del Gruppo: qui siamo radicati e qui vogliamo continuare a investire contribuendo a un arricchimento che non sia solo economico, ma anche culturale, perché lo sport e la sana competizione aiutano a crescere come individui e come comunità”.

“Con grande soddisfazione accogliamo Marcegaglia tra i nostri partner – ha aggiunto il direttore generale del Basket Ravenna, Giorgio Bottaro -. Si tratta di un’azienda di caratura mondiale, che da sempre si è dimostrata vicina al territorio e, nello specifico, allo sport ravennate. Per questo fa doppiamente piacere averla al nostro fianco”.

