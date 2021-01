Su un mercato colpito dalla pandemia, l’attività commerciale del settore automotive ha registrato un anno altalenante. In linea con il mercato, anche il Gruppo Renault in Italia ha subìto un calo delle vendite del 29,7%, attestandosi a 154.198 unità. Nonostante queste difficoltà, il Gruppo conserva in Italia una quota di mercato del 10,01%, raggiunge la quota record del 12,4% a privati, afferma la sua leadership nei veicoli elettrici e si posiziona sul mercato dei veicoli ibridi plug-in, grazie alla tecnologia E-Tech. Il Gruppo Renault conferma di aver raggiunto gli obiettivi della normativa CAFE (Autovetture e Veicoli Commerciali) a fine 2020.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gruppo Renault leader mercato veicoli elettrici e plug-in proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento